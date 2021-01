Nessun danno erariale al Consorzio Farmaceutico Memoli: “Giustizia è fatta”

di Pina Ferro

Danni erariali presunti procurati al Consorzio Farmaceutico dagli ex amministratori per 2 milioni e 400mila euro. La Corte dei Conti mette la parola fine alla vicenda assolvendo Salvatore Memoli e l’intero consiglio che presiedeva dalle accuse ascritte. Il Consorzio Farmaceutico è stato condannato al pagamento delle spese. “Si ritengono responsabili – scriveva la procura presso la corte dei conti – per i rispettivi ruoli ricoperti nel perfezionamento e nel conferimento di efficacia, rispetto al consuntivo 2008, gli organi di governo, di gestione e di revisione contabile del Consorzio farmaceutico….

