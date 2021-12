Nerve – film che anticipa il fenomeno Blue Whale

Venerdì 17 dicembre, alle ore 20, al Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprendono le proiezioni del Tam Tam Digifest. Il tema di questa edizione è THE ALTER NET- riprendiamoci la Rete. Il film di questa settimana è “Nerve” diretto da Henry Joost e Ariel Schulman. Il lavoro è tratto dall’omonimo romanzo di Jeanne Ryan pubblicato nel 2012 e che in qualche modo ha anticipato il preoccupante fenomeno del Blue Whale, il gioco on line che induce ragazzi adolescenti a partecipare a sfide che mettono in pericolo la loro stessa vita. La pellicola vede la protagonista Emma Roberts, la nipotina di Julia Roberts, cimentarsi con una sfida online in cui chi partecipa è chiamato a portare a termine delle prove particolari, delle vere e proprie missioni via via sempre più pericolose ed estreme, che mettono a rischio le loro stesse vite. Un thriller più che mai attuale, capace di unire intrattenimento a riflessioni e brividi. La proiezione si terrà alle ore 20 nella sala del Piccolo Teatro del Giullare, in via Matteo Incagliati 2 a Salerno. Il prezzo del biglietto è di 5 euro Il Festival è realizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Compagnia del Giullare, Compagnia della Citta e l’associazione Ali della Mente, Associazione Articolo 21, Associazione Gea, associazione Pupille e Papillee e con il contributo della Film Commission Regione Campania e dell’assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Campania

