Neonato trovato morto in una siepe, shock a Roccapiemonte

Un neonato è stato trovato morto in strada a Roccapiemonte. Il corpicino, questa sera intorno alle 19, è stato notato in un’aiuola di via Roma da un residente che ha dato l’allarme. I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Si attende l’arrivo del medico legale per un primo esame esterno.

