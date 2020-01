Neonata ferita durante il parto: assolti due neonatologi

di Pina Ferro

Durante il parto cesareo, una neonata riportò una ferita sulla parte bassa della natica, quasi a lambire gli organi genitali. Una ferita che indusse i genitori a rivolgersi alla magistratura che aprì un fascicolo investigativo che portò all’iscrizione nel registro degli indagati di ginecologi e neonatologi dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ieri il giudice per le udienze preliminrari del tribunale di Salerno Romaniello al termine del rito abbreviato ha assolto i neonatologi Marilena del Giorno e Vincenzo Della Monica difesi da Michele Sarno. E’ stata, invece, condannata a 6 mesi Aurora Visaggi che rispondeva del reato di favoreggiamento. All’epoca I familiari denunciarono il fatto all’autorità giudiziaria, allegando un certificato pediatrico di un consulente tecnico di parte dal quale risulterebbe che il taglio fu provocato dai medici e che per la completa guarigione sarebbero dovuti trascorrere 71 giorni. Secondo i medici al momento della nascita sembra che la piccola non presentasse lesioni, il taglio sarebbe stato scoperto solo dopo qualche giorno dal parto dai genitori.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia