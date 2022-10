Nel mese di novembre inizieranno lavori allo stadio Arechi: ok a cronoprogramma

di Erika Noschese

Dovrebbero iniziare a novembre 2022 i lavori allo stadio Arechi che toccano vari settori, dall’edile agli impianti. A dettare il cronoprogramma l’amministrazione comunale al termine dell’incontro, cordiale e proficuo come sottolinea una nota diffusa da Palazzo di Città, tra il sindaco Vincenzo Napoli, l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan ed il consulente Felice Marotta.

L’amministrazione ha consegnato al dottor Milan i dossier completi relativi alle due aree individuate in Località Fuorni ed in Località Sordina-Rufoli per la possibile realizzazione del Centro Sportivo. La Salernitana ha ricevuto i dossier e si è riservata di svolgere tutti gli approfondimenti di merito. In prosieguo ai lavori già effettuati negli ultimi mesi per la messa in sicurezza ed ordine pubblico è in corso di perfezionamento il finanziamento regionale di 1 milione e 300 mila euro non solo per l’ implementazione dei tornelli, ma anche per l’installazione nuovi lettori ottici al fine di evitare lunghe code agli ingressi. Sarà anche implementato il sistema di videosorveglianza sia per il rettangolo di gioco che per le aree esterne, ed eseguita accurata manutenzione delle opere in ferro e delle recinzioni. Per quanto riguarda i lavori edili si realizzeranno tre nuovi tornelli in Curva Nord, per un totale di sei 6 nuovi varchi di accesso, completi di controllo degli accessi, per rendere il sistema di ingresso idoneo e compatibile alla massima capienza possibile per la Curva; manutenzione e ripristino dei servizi igienici in tutti i Settori dello stadio (lavori edili e sugli impianti idrico-sanitari); realizzazione sistema di smaltimento acque meteoriche area tornelli Tribuna e area tornelli Curva Nord (per evitare appantanamenti in caso di pioggia); manutenzione straordinaria opere in ferro e recinzioni con pitturazione protettica e verifiche di sicurezza sui cardini dei cancelli; completamento recinzione mobile su area esterna per il completamento dello sbarramento richiesto dalla Questura. In merito alla completa fruibilità della Curva Nord, Comune di Salerno e Salernitana presenteranno in tempi brevi alla Commissione di Vigilanza idonea progettazione per le valutazioni di competenza. Per quanto attiene infine alle opere di ristrutturazione generale necessarie per rendere l’Arechi adeguato alle competizioni internazionali si provvederà a: ocopertura totale, nuovo impianto illuminazione, tabelloni maxi-schermo, impianti fotovoltaici per risparmio energetico, servizi igienici, hospitality, etc.). Questa ristrutturazione totale sarà finanziata interamente dalla Regione Campania. Nello specifico, per quanto riguarda gli impianti sono in programma i lavori di installazione dei nuovi lettori ottici sui tornelli esistenti con l’adeguamento di 36 lettori ottici; implementazione del sistema di videosorveglianza, sia all’interno del rettangolo di gioco che sulle aree esterne; implementazione illuminazione anello inferiore Curva Sud (rifacimento impianto); ripristino gruppi statici di continuità a servizio delle Torri faro. L’iter amministrativo è già pienamente in corso con l’impegno degli uffici comunali e regionali che hanno definito anche un quadro economico generale per una spesa di 35 milioni di euro. Perfezionato il finanziamento saranno avviate le procedure per l’individuazione del progettista ed a seguire il bando per l’ affidamento dei lavori. Nel corso dell’incontro si è altresì concordato di definire in tempi brevi una nuova convenzione per l’utilizzo dell’impianto. Per quanto riguarda le tempistiche ad inizio ottobre si procede con la progettazione degli interventi; nel mese di ottobre si continua con l’approvazione della progettazione ed indizione gara di appalto; tra ottobre e novembre 2022 si procede con le procedure di gara, aggiudicazione e verifiche di legge; a novembre 2022 la consegna ed inizio dei lavori (sotto riserve di legge, con successiva stipula del contratto). Le lavorazioni saranno eseguite tutte contemporaneamente, con priorità per le parti edili (servizi igienici e manutenzioni varie) ed impiantistiche. Le lavorazioni relative ai tornelli (sia per quelli di nuova realizzazione che per quanto riguarda l’adeguamento dei tornelli esistenti) saranno parimenti avviate subito, compatibilmente ai tempi di reperimento sul mercato delle componenti tecnologiche.

