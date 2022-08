Nel mare di Salerno tante vele regalano uno spettacolo da sogno

di Monica De Santis

Hanno preso il via ieri mattina, dopo la cerimonia inaugurale di sabato in piazza Della Libertà “I campionati giovanili italiani di vela del 2022”. Ieri mattina tantissimi giovani atleti dopo essersi registrati hanno partecipato allo “Skipper’s meeting” e poi alle regate. Nello specchio d’acqua che va da Santa Teresa fino al Molo Masuccio Salernitano nella mattinata di ieri si sono viste tante barca a vela che hanno regalato uno spettacolo unico. “Questo dei campionati giovanili di vela è un evento che porterà ha portato a Salerno circa 2.000 persone. Persone che resteranno in città per un’intera settimana, tra atleti, staff e famiglie al seguito. – commenta soddisfatto l’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Ferrara – Le immagini dell’arrivo dei giovanissimi velisti nella nostra piazza sul mare sono un simbolo di speranza, di crescita, di bellezza. Una settimana di competizione d’alto livello, estremamente suggestiva, che ci porta verso la fine di una estate da record per il turismo salernitano. Il brand Salerno è sempre più riconoscibile e apprezzato. Lo si vede dal sold out di agosto e dai feedback positivi dei turisti che vengono a trascorrere le vacanze nella nostra città. Sappiamo che c’è ancora molto da fare e che, per la congiuntura economica e internazionale, si prospettano tempi difficili. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Ospitare una delle principali competizioni sportive giovanili nel nostro territorio ci dà una ulteriore iniezione di fiducia e ottimismo. – prosegue ancora l’assessore Ferrara – Insieme, con la sinergia tra Pubblico e privato e con il supporto dei cittadini, possiamo costruire un presente e futuro migliore. Infine, il mio augurio per tutti i giovani atleti in gara e ai miei stessi concittadini, come si suol dire nell’ambito velico: buon vento a tutti”. La manifestazione proseguirà, se le condizioni del mare lo consentiranno, oggi, con un’altra tappa della coppa Primavela, si terrà sempre prima lo “Skipper’s meeting” e poi le regate.

