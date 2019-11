Nel giorno dei defunti anche la Salernitana ricorda le vittime granata

giorno dei defunti i 4 angeli del treno e il Siberiano presso il Cimitero di Salerno. Intervenuta la Salernitana con il Ds Fabiani il dirigente Bianchi e di calciatori Giannetti e Cicerelli. Presente anche il Comune di Salerno con i consiglieri Felice Marotta ed Antonio D’Alessio. Toccante la Benedizione del Vescovo Mons. Andrea Bellandi

A fare gli onorari di casa per il SalernoClub2010 il Presidente Orilia e l’addetto stampa Criscuolo. Una preghiera anche per Melissa La Rocca e Antonio Liguri i giovani tifosi granata morti in circostanze diverse nell’appena trascorso mese di ottobre.

