Nel 2020 risarciti 56 salernitani per ingiusta detenzione

di Pina Ferro

Nel solo 2020 ben 56 persone sono state risarcite per ingiusta detenzione, Il dato è stato reso noto, ieri mattina, da Samuele Ciambriello, Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale durante la presentazione Samuele Ciambriello in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva del Report 2020 sulle criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale nella provincia di Salerno (carceri, misure alternative, Tso). «Negli ultimi 15 anni sono state 27mila le persone che hanno ricevuto un risarcimento per ingiusta detenzione. Lo scorso anno 56 in provincia di Salerno 101 in provincia di Napoli. Questo significa molto: dobbiamo stare attenti a utilizzare la custodia cautelare. Io vado in carcere devo dimostrare di essere innocente, ma non deve essere lo stato a dimostrare che io sono colpevole?»…

