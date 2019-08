“Naturalmente Olevano Sul Tusciano”, apre il percorso alla scoperta del territorio

Al via la seconda edizione dell’evento “Naturalmente Olevano Sul Tusciano” alla scoperta del percorso più suggestivo dei monti locali. Fortemente voluto dall’associazione “Insieme Per Olevano” l’appuntamento è fissato per il prossimo 8 settembre quando alle ore 8:30 inizierà la passeggiata a partire dal piazzale antistante la centrale idroelettrica di Ariano (Olevano Sul Tusciano). L’arrivo al Parco San Michele è previsto circa alle ore 10,30 percorrendo il tratto de “Il Cammino dell’Angelo” e alle ore 16 riprenderà la camminata di ritorno fino al piazzale della centrale. Per la giornata sono in programma numerose attività ricreative tra cui il tiro statico in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica “Ronin” e una lezione di yoga diretta da Stefania Zerrella. I partecipanti saranno accompagnati dalle guide di trekking Antonello D’ambrosio e Francesca Strafella. “Naturalmente Olevano Sul Tusciano sarà un’importante occasione di condivisione e di valorizzazione del territorio del nostro Paese. La contemplazione della natura nutre il cervello con stimoli positivi e consente la diffusione del benessere nel nostro organismo”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Michele Verderame che può contare sul sostegno dell’assessore socialista Davide Zecca.

