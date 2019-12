“Natale in canile”, evento benefico promosso dalla Lega del Cane di Salerno

“Natale in canile”: è l’iniziativa promossa dalla Lega del Cane di Salerno e dall’associazione salernitana “Per la tutela del cane”. L’appuntamento è in programma domenica 15 dicembre, dalle 10.30 alle 16, in località Ostagio a Fuorni. Soprattutto nel periodo invernale, i fedeli amici a 4 zampe hanno bisogno di vecchie coperte per riparsi dal freddo gelido dell’inverno. Quella di domenica sarà non solo l’occasione per donare ma anche per conoscere la struttura e i suoi ospiti. Nel corso della visita al canile sarà inoltre possibile acquistare i gadget messi a disposizione dalle associazioni: il ricavato infatti servirà ad aiutare i cagnolini meno fortunati.

