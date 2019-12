Natale all’insegna della solidarietà per l’Arechi Rugby, domenica raccolta dei giocattoli da destinare ai bimbi del reparto di pediatria, chirurgia pediatrica e oncologia

Ancora un Natale all’insegna della solidarietà per l’Asd Arechi Rugby e il presidente Roberto Manzo. Anche quest’anno, infatti, si rinnova il tradizionale appuntamento con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per donare un po’ di serenità ai bambini che dovranno trascorrere il Natale nel reparto pediatria. Quest’anno i giovani rugbisti salernitani non saranno soli: l’Asd Arechi Rugby sarà infatti accompagnata dall’Associazione culturale Iperion e altre associazioni in rete per portare ai bambini regali, animazione e doni ai piccoli ricoverati ai reparti di pediatria, chirurgia pediatrica e oncologia pediatrica. Di fatti, in occasione della partita del prossimo 15 dicembre contro il Clan Santa Maria Capua Vetere ci sarà la raccolta dei regali da portare ai piccoli pazienti. In concomitanza ci sarà anche la vendita dei cuori di cioccolato per raccogliere fondi in favore di Telethon. La visita al Ruggi d’Aragona è in programma il prossimo 21 dicembre quando giocatori e volontari si recheranno presso i vari reparti per la consegna dei doni. Da anni ormai l’Arechi Rugby porta avanti quest’iniziativa solidale nel periodo delle festività natalizie.

