Nascondeva droga nell’auto, arrestato 20enne di Battipaglia

IERI, I POLIZIOTTI DELLA SQUADRA INVESTIGATIVA DEL COMMISSARIATO P.S. DI BATTIPAGLIA, A SEGUITO DI UNA MIRATA ATTIVITÀ ANTIDROGA, TRAEVANO IN ARRESTO, IN FLAGRANZA DI REATO, N.G. DI ANNI 20, IL QUALE VENIVA NOTATO CEDERE, NEI PRESSI DELLA LOCALE STAZIONE FERROVIARIA, SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH AD UN MINORENNE.

LA SUCCESSIVA PERQUISIZIONE CONSENTIVA DI RINVENIRE DELL’ALTRA SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH, OCCULTATA ALL’INTERNO DI UN’AUTOVETTURA, AL MOMENTO NELLA DISPONIBILITA’ DELL’ARRESTATO, OVE LO STESSO ERA SEDUTO.

N.G., VENIVA, PERTANTO, TRATTO IN ARRESTO IN QUANTO RESPONSABILE DEL REATO DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE ED ASSOCIATO ALLA CASA CIRCONDARIALE DI FUORNI – SALERNO. AL MINORE, INVECE, VENIVA CONTESTATA LA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA PER GLI ASSUNTORI DI STUPEFACENTI.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia