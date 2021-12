“Nasce una Stella”, grande successo per la serata benefica della Fondazione Copernico

Grande successo per l’iniziativa della Fondazione Copernico “Nasce una Stella”. Giovedì presso la chiesa dell’Addolorata in piazza Abate Conforti si è tenuta la cena di beneficenza, in collaborazione con l’Istituto alberghiero R.Virtuoso di Salerno. Un evento organizzato da Vincenzo Onorato e che ha visto, la partecipazione, tra gli altri, dell’arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi; dell’assessore alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara; Scarpa, Malandrinò e Sabatino del cda della Fondazione e Emanuela Caggiano del cI. Quattro gli studenti premiati che avranno ora la possibilità di lavorare con chef stellati del calibro di Pasquale Palamaro del ristorante Indaco Regina Isabella di Ischia, Giuseppe Aversa del ristorante Il Buco a Sorrento, Lino Scarallo del ristorante Palazzo Petrucci di Napoli, Gianni Vanacore del ristorante Palazzo Avino di Ravello, Vincenzo Guarino, consulting di un albergo e chef presso il Castello di Spaltenna e Benedetta Somma, pastry chef del Papavero, ad Eboli. Durante la serata sono stati raccolti anche fondi per l’associazione Arcobaleno di Marco Iaculli che si occupa di bambini oncologici. “Un vero successo, in termini di partecipazione, una serata unica nel suo genere quella organizzata dall’associazione Copernico – ha dichiarato il presidente Antonio Piluso – Ringrazio Vincenzo Onorato per la sua alta professionalità e per il contributo dato alla riuscita dell’evento”.

