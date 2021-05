Nasce il comitato promotore per la realizzazione del museo

di Erika Noschese

Nasce il comitato promotore del Grande museo di Salerno per la realizzazione di un museo nell’ex palazzo di Giustizia di corso Vittorio Emanuele. Un’iniziativa anticipata, in esclusiva a Le Cronache, dall’ex magistrato Michelangelo Russo, ospite della puntata di Le Cronache Live proprio per fare il punto della situazione sulla nuova destinazione d’uso del tribunale, ormai abbandonato dopo il trasferimento presso la Cittadella Giudiziaria. Il Comitato è composto da Michelangelo Russo, Marco Alfano, Massimo Bignardi, Antonio Braca, Antonio Ilardi, Emilio Porcaro, Massimo Ricciardi e Matilde Romito. “L’abbandono dell’edificio storico del Tribunale da parte degli Uffici Giudiziari è un’occasione unica, per Salerno, di rilancio d’immagine e di sviluppo economico – hanno dichiarato i membri del comitato promotore – Il territorio salernitano è stato uno dei poli di attrazione degli artisti di tutto il mondo, e quanto loro hanno lasciato nei nostri luoghi è disperso e dimenticato”. In città, infatti, non esiste, ad oggi, che riunisca in un luogo accessibile, centrale ed architettonicamente degno, i tesori dimenticati e sparsi in ogni dove, che le nuove generazioni dovrebbero conoscere per amare la propria terra. “Gli appassionati e gli studiosi d’Arte di Salerno lanciano un appello alle Istituzioni, a tutti i Salernitani e a tutti coloro che amano l’Arte affinché gli splendidi saloni del vecchio Tribunale vengano destinati a sede museale, per il recupero della nostra storia e per la consegna della nostra bellezza a quelli che vogliono ricordarla e a quelli che, nel mondo, vorrebbero conoscerla – hanno aggiunto i promotori del comitato – Non perdiamo una irripetibile opportunità per consegnare alla città di Salerno un fondamentale luogo identitario ed un formidabile attrattore turistico”. Da qui la decisione di costituire il Comitato Promotore del Grande Museo di Salerno nell’edificio storico del Tribunale, aperto a quanti intendano nel prosieguo sostenere questa iniziativa. ù Il Comitato ha creato un Gruppo pubblico su FB denominato “Comitato per il Museo di Salerno”, attivo da oggi sul social network. Tutti i cittadini che condividano l’idea sono invitati ad aderirvi. La nuova destinazione d’uso dell’ex tribunale di Salerno è stata oggetto di discussione anche durante due puntate di Le Cronache Live. Nel corso dell’ultima puntata, in particolar modo, a rivendicare gli spazi era stato il presidente della Camera Penale Luigi Gargiulo che chiedeva delle stanze idonee per l’avvocatura, anche per lavorare nel rispetto delle norme anticontagio in questa fase emergenziale, scontrandosi però con il parere di Michelangelo Russo e il Pm Roberto Penna, entrambi concordi sulla realizzazione di un polo museale, chiedendo all’avvocatura salernitana di adeguarsi e bocciando anche l’ipotesi di una sede distaccata dell’Università degli Studi di Salerno.

