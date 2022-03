Nasce “Aggiungi un pasto a tavola”

di Monica De Santis

“Aggiungi un pasto a tavola”, è questo il nome dell’iniziativa messa in atto dalla consigliera comunale e presidente della commissione Politiche Sociali, Barbara Figliolia, in accordo con l’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone. Un’iniziativa benefica che prevede una collaborazione tra tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Si tratta di una raccolta di cibo, medicinali, giubbini e coperte da destinare alle mense cittadine e alla Caritas per il popolo ucraino. Nello specifico, l’iniziativa voluta dalla Figliolia, prevede che ogni scuola del territorio cittadino, adotti simbolicamente una delle mense attive sul territorio. Alla mensa adottata andrà devoluto il cibo, mentre medicinali, coperte e giubbini saranno donati alla Caritas per aiutare il popolo ucraino. Nella giornata di ieri l’assessore Falcone ha inviato una lettera a tutti i dirigenti scolastici, presentando l’iniziativa. Ogni scuola ora dovrà rispondere, in tempi brevissimi, all’assessore, comunicando la propria adesione o meno all’iniziativa. Le scuole che aderiranno dovranno poi comunicare a quale mensa, possibilmente quella più vicina al loro istituto, intendono donare ciò che verrà raccolto. Una volta stilato l’elenco delle scuole aderenti, si darà il via alla raccolta. Quindi ogni dirigente scolastico dovrà inviare una nota a docenti, alunni e genitori, spiegando l’iniziativa e coinvolgendoli nelle donazioni. Al termine della raccolta di beni alimentari e non saranno consegnati alle mense e, come detto, alla Caritas. Il tutto, ovviamente, in tempi brevi, come fa sapere la Figliolia, che si augura di effettuare le consegne dei beni donati già entro venerdì 11 marzo o entro sabato 12 marzo.

