Napoli: “Una giovane vita stroncata dalla ferocia omicida”

di Monica De Santis

Lutto cittadino a Salerno, in memoria di Anna, per volontà del sindaco Vincenzo Napoli. E il primo cittadino ieri mattina non ha voluto lasciare soli i genitori della ragazza. Presente ai funerali, ha voluto far sentire loro la presenza non solo delle istituzioni ma anche di tutta la città, che da questa tragedia è rimasta colpita. “Una famiglia salernitana, quella di Anna, – ha detto il sindaco prima di fare il suo ingresso nella chiesa di Mariconda – alla quale ci stringiamo con grande affetto e chiaramente con partecipazione. Oggi è una giornata tristissima, per Salerno e non solo per la nostra città. Una giovane vita è stata stroncata dalla ferocia omicida di chi non ha saputo accettare un rifiuto. Anna Borsa è un’altra che viene uccisa per motivi di femminicidio incontrollati e incomprensibili. Episodi che non si dovrebbero mai verificare. Non credo di dover aggiungere altro, in questi giorni abbiamo detto tanto, si è detto tanto, ora è il momento del silenzio e della preghiera. E’ una giornata nefasta, possiamo solo abbracciare la famiglia di questa bella ragazza che ci ha lasciato. La città di Salerno è solidale agli affetti più cari che sono stati strappati a questi nostri concittadini. – conclude il primo cittadino – Ed oggi dobbiamo far sentire loro la nostra vicinanza e la nostra partecipazione al loro immenso dolore”.

