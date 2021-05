Napoli: “Stadio Arechi pronto ad accogliere le squadre di A”

“Lo stadio Arechi pronto ad ospitare le squadre più importanti”. Non ha dubbi il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, entusiasta per l’importante successo raggiunto dalla Salernitana, finalmente in serie A dopo 23 lunghi anni d’attesa. Al termine di una cavalcata fantastica la Salernitana ha conquistato la promozione in Serie A. Quali sono le sue sensazioni in queste giornate? “Sono molto felice ed orgoglioso per questo traguardo raggiunto con pieno merito dalla nostra Salernitana. Stiamo tutti cominciando a comprendere la dimensione storica dell’impresa degli uomini di Maurizio Castori, è una sensazione di euforia molto piacevole . Anche se naturalmente mitigata dal terribile momento storico che stiamo vivendo e dalla perdita di Fulvio e Loris due grandi tifosi della Salernitana che ci hanno lasciato proprio nelle ore durante le quali il sogno si compiva”.Il momento per lei più emozionante della stagione quando è scoccato?“Devo confessare di non esser riuscito a guardare in diretta il rigore che Tutino ha battuto, a tempo praticamente scaduto, contro il Pordenone. Appena l’arbitro ha assegnato la massima punizione , mi sono allontanato dal televisore e sono andato sul balcone. Avevo sotto di me il Centro Storico ed ho trattenuto il fiato insieme a tutta la città fino a quando non ho sentito il boato vittorioso. E’ stato un momento indimenticabile. In quel momento ho avuto la certezza che la Serie A fosse nostra. Niente e nessuno ci avrebbero più bloccato il cammino”…

