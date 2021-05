Napoli-Spalletti: la fumata bianca è in arrivo

di Giuseppe Vitolo

NAPOLI – Fumata bianca in arrivo. La trattativa è in corso, le bozze dei contratti sono pronte e nelle mani degli avvocati: sul tavolo c’è un contratto biennale a circa tre milioni di euro a stagione. Spalletti si libererà dall’Inter il prossimo 30 giugno e sarà pronto per il Napoli. La storia dovrebbe essere alle battute finali. Dalle discussioni si è passati alle carte. La bozza del contratto che dovrebbe legare Luciano Spalletti al Napoli per le prossime due stagioni è stata recapitata ai legali dell’allenatore che dovranno condividerne i contenuti e dare, eventualmente, l’ok per la firma. Dunque, dovrebbe essere soltanto questione di ore, poi il tweet di Aurelio De Laurentiis dovrebbe ufficializzare l’accordo con il nuovo allenatore del Napoli, il nono dei diciotto anni di presidenza del numero uno della Filmauro.

