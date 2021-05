Napoli, salta Sérgio Conceiçao: è rebus panchina

di Giuseppe Vitolo

NAPOLI – Sergio Conceicao è stato l’allenatore del Napoli solo per ventiquattro ore. Come un fulmine a ciel sereno, nel primo pomeriggio di ieri, il clamoroso dietro front. Distanze che improvvisamente si sono dilatate – a livello contrattuale – e riflessioni che hanno indotto il Napoli, quindi De Laurentiis, a prendersi una pausa di riflessione che, a questo punto, sembra introdurre ad una ennesima svolta. Era già pronta anche l’allestimento della conferenza stampa di presentazione, prevista per domani (o al massimo giovedì) nella sala di un noto albergo romano, poco distante da via XXIV maggio, dove ha sede la Filmauro. Fonti estremamente vicine alla trattativa tra l’ex ala della Lazio scudettata e il Napoli raccontano che l’allenatore non è mai stato contattato in maniera diretta da alcun dirigente del Napoli. Nelle chiacchierate, è stato coinvolto solo il suo procuratore, che ha fatto poi da tramite col tecnico lusitano. Conceincao avrebbe rifiutato la destinazione Napoli per due motivi: il primo (e principale) l’assenza degli azzurri alla prossima Champions League; il secondo, invece, per una forbice troppo ampia tra l’offerta economica del Napoli e quella richiesta dall’attuale responsabile tecnico del Porto. E adesso?…

