Napoli: “Risultate complicate da comprendere le difficoltà fatte per la curva Nord”

di Monica De Santis

Dalla concessione temporanea dello Stadio Arechi al piano sicurezza per la riapertura della Curva Nord. Il sindaco Vincenzo Napoli, è intervenuto sul tema Salernitana partendo proprio dalla convenzione da fare con il patron Iervolino… “Stiamo facendo le nostre considerazioni per fare un lavoro equilibrato e utile. Abbiamo rapporti eccellenti con la dirigenza della Salernitana. Cercheremo di fare in modo che venga fuori un’ipotesi di lavoro funzionale al progresso della squadra e alla ricaduta sulla città”. Il sindaco spiega anche che si sta lavorando per ridare piena fruibilità allo stazione con l’apertura totale della Curva Nord? “Lavoreremo anche per questo anche se devo dire che francamente, mi sono risultate complicate da comprendere le difficoltà fatte per l’intera fruizione della curva Nord. Gli interventi che dovevamo fare noi come comune sono stati fatti. Se noi vogliamo andare con il misurino del un bilancino del farmacista, verificare tutte le possibilità e le contro possibilità diventa veramente complicato. Io ho lavorato benissimo con le forze dell’ordine, con il vicequestore Picone, ma talvolta prevale un atteggiamento restrittivo e burocratico, sul quale si potrebbe fare qualche considerazione in più, non facendo critiche perché abbiamo le squadre in Serie A. Siamo contenti, felici, quindi non voglio assolutamente porre in essere polemiche. Credo che la Curva Nord potrebbe essere tranquillamente fruibile già da subito e credo che con il prossimo campionato non ci saranno più problemi”.

