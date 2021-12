Napoli: “Pronto a qualsiasi azione mi venga richiesta per la Salernitana”

di Monica De Santis

La vicenda Salernitana continua ad attirare l’attenzione anche del primo cittadino Vincenzo Napoli, che segue ciò che sta accadendo intorno alla squadra della città. E così ieri, nella giornata della scadenza e con il 31 dicembre sempre più vicino, e con notizie che arrivano sempre meno confortanti, Napoli ha voluto ribadire ancora una volta la sua posizione in merito, ed anche la posizione dell’intera amministrazione comunale… “Ho detto a chiare lettere che non possono entrare nel merito economico finanziario delle traversie che sta vivendo la nostra squadra. Ma ho anche detto a chiare lettere che sono a disposizione per quanto riguarda qualsiasi azione mi venga richiesta e sono pronto a fare degli atti compiuti e concreti, non degli atti demagogici. Sono a disposizione di tutti quelli che la pensano in un modo giusto e che pensano solo al bene della squadra. Naturalmente mi auguro. e credo. che questa vicenda tristissima abbia quanto prima una fine giusta e che si possa immaginare di riprendere il percorso ordinario delle cose, con una Salernitana acquistata da chi intende acquistarla veramente. Ma soprattutto mi auguro che dopo si possa andare avanti sperando di recuperare, nei limiti del possibile, uno svantaggio clamoroso che purtroppo in questi mesi la squadra ha guadagnato in campionato”. Il sindaco ha poi parlato dei lavoratori delle cooperative che continuano ogni giorno a stazionare davanti l’ingresso di Palazzo di Città, in attesa che la loro situazione lavorativa venga risolta. I lavoratori continuano a chiedere una risposta tempestiva, soprattutto in merito alla segnalazione delle stesse cooperative all’Anac, ed anche in merito al famoso progetto ponte che avrebbe dovuto garantire una continuità lavorativa per tutti loro… “Il progetto ponte, credo che sia in via di ultimazione” ha spiegato Vincenzo Napoli, “Sono solidale con gli aspetti umani dei lavoratori che stazionano sotto all’ingresso del Comune, oramai da mesi, anche se li inviterei a togliere quello striscione che non c’entra niente con la loro vicenda. Come dicevo sono solidale con le loro esigenze e le loro risorse, naturalmente però, devono capire che noi dobbiamo fare in modo che le nostre scelte siano ponderate e finalizzate garantire loro il meglio, questo sempre per tutelare i loro interessi. Fare degli atti frettolosi o degli atti condotti e formati sotto la spinta di esigenze momentanee, credo che non giovi a nessuno. A noi sicuramente no, ma non giova soprattutto a loro. Bisogna preparare degli atti compiuti, che devono essere perfetti e che devono dare i loro frutti”.

