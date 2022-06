Napoli: “Prevediamo appostamenti per individuare chi abbandona i rifiuti”

di Monica De Santis

Il giorno dopo il blitz contro gli incivili, fatto dai vigili urbani e dai consiglieri Willburger e Di Popolo in via Dei Canali, su richiesta dei responsabili del Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli cerca di rispondere a quanti ieri hanno chiesto di individuare i responsabili dello scempio che ogni giorno si perpetra dinanzi alla chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, utilizzando i filmati della telecamera di videosorveglianza posta proprio lì davanti… “Le telecamere, nella fattispecie, sono più dissuasori che altro” dice il Sindaco, anche se ad oggi non hanno mai dissuaso nessuno dal abbandonare ogni tipo di rifiuti davanti alla chiesetta. “Quando un cittadino si reca a depositare in modo irregolare i rifiuti, non è riconoscibile, e allora l’azione è diversa. Noi andiamo domani (oggi per chi legge, n.d.r.) per il regolamento delle guardie ambientali che porteremo in consiglio comunale che saranno abilitate ad aprire i sacchetti e multare senza dover chiamare i vigili urbani”, spiega ancora il primo cittadino. Azione questa delle Guardie Ambientali che però non partirà da subito, perchè bisognerà attendere l’ok del consiglio comunale. Ma soprattutto azione questa che non risolverà del tutto il problema, perchè in molti dei quei sacchetti e ingombranti che vengono lasciati davanti alla chiesa di via Dei Canali, non si trovano tracce per risalire agli autori. E questo il sindaco lo sa bene, tanto che aggiunge… “Non è escluso che faremo anche degli appostamenti. Non voglio fare la solita litania della mancanza di organico nel comparto della polizia municipale di Salerno, ma comunque tenderemo di sopperire anche a questo”. Poi il sindaco conclude dicendo che sono… “stati elevati decine e decine di verbali per il rilascio irregolare dei rifiuti. Ma anche questa è un’azione repressiva che non è sufficiente, deve scattare, la molla interiore da parte dei nostri concittadini ad avere comportamenti adeguati alla difficoltà dei tempi, che non è una difficoltà di oggi è un atteggiamento di civiltà che dovrebbe appartenere a tutti. Per la verità gran parte dei miei concittadini è responsabile. C’è una piccola parte che invece non rispetta le regole, tenderemo di sanzionare in un modo doloroso, affinché capiscano non con le buone ma con le cattive purtroppo, affinchè capiscano che i comportamenti devono essere rispettosi di tutti”.

