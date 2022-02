Napoli premia gli esclusi: Della Greca, Guerra e Della Valle nel consiglio Asi

di Erika Noschese

La città li boccia, l’amministrazione Napoli li premia mentre il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno (meglio conosciuto come Asi) amplia i suoi orizzonti e porta a bordo i grandi esclusi della passata tornata elettorale dello scorso 4 ottobre che ha visto Vincenzo Napoli riconquistare la fascia tricolore a mani basse. Il Consorzio Asi ha infatti invitato l’amministrazione comunale di Salerno a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio generale, atteso che gli organi del riferito Consorzio sono in scadenza. E proprio il primo cittadino ha firmato il decreto di nomina. Sarà un caso ma tra i nominati i grandi “delusi” delle recenti elezioni amministrative. Non i grandi esclusi ma i delusi, quelle persone che – certe della loro vittoria (o riconferma) hanno dimostrato fino all’ultimo minuto fedeltà all’amministrazione comunale, anche durante l’inchiesta della procura di Salerno sui presunti appalti truccati. Così, accanto al presidente del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Salerno, Antonio Visconti ci saranno – caso strano – l’ex assessore al Bilancio Luigi Della Greca, oggi rientrato – a titolo gratuito – nello staff del sindaco con la delega alle relazioni con le organizzazioni sindacali; tra gli altri, Aniello Della Valle, candidato al consiglio comunale con la lista Salerno per i Giovani. Figlio d’arte ma ribalzato agli onori della cronaca per gli atti vandalici a danno della sua sede elettorale tanto che, il giorno successivo, lo stesso sindaco (allora in piena campagna elettorale) si era recato presso la sede del giovane candidato per esprimere la sua solidarietà. Poi, spicca il nome di Horace Di Carlo, attuale consigliere di maggioranza. Ma non è tutto: nel consiglio generale del Consorzio Asi, guidato da Visconti, spunta il nome di Manuel Gatto, vicino ad Aniello Salzano e alla sua lista civica Popolari e Moderati che ha portato alla riconferma in giunta dell’assessore Gaetana Falcone e, in consiglio comunale, alla riconferma di Giuseppe Zitarosa, dopo il suo addio alla coalizione di centrodestra. Entra anche Ermanno Guerra, tra i grandi esclusi di questa tornata elettorale e, tra i tanti (ed importanti incarichi) segretario generale della Fondazione Ravello con un guadagno che non passa inosservato. Infine, spicca il nome di Gabriella Maria Ippolito che ha spesso collaborato con il Comune di Cava de’ Tirreni, sempre nell’ambito del verde urbano e con la Provincia di Salerno nel Settore Politiche Comunitarie e Attività Produttive per il “Progetto Eumedis”, candidata nel 2016 con i Progressisti per Salerno, mancando però la vittoria.

Insomma, non saranno sulla barca del vincitore ma il premio di consolazione non sembra poca cosa, soprattutto per l’ex assessore prima e consigliere poi Guerra che continua a racimolare nomine dopo nomine, con compensi importanti.

