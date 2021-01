“Napoli non ha mai fatto il sindaco, la faccia pulita di un sistema nefasto”

di Erika Noschese

Ha rinunciato all’idea di candidarsi alla carica di sindaco, cercherà una riconferma in consiglio regionale per provare a cambiare, ancora dall’interno, le dinamiche di Palazzo di Città e per mettere un punto definitivo al Sistema Salerno. Il capogruppo al Comune di Forza Italia Roberto Celano non usa mezzi termini e sull’amministrazione targata Napoli dice: l’errore più grande commesso è quello “di non aver mai fatto il sindaco. Vincenzo Napoli è la faccia pulita di un sistema nefasto che mira esclusivamente al controllo della città e all’interesse del cerchio magico; gestisce la città e il potere nell’interesse di pochi e non della collettività”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia