Napoli: “massima collaborazione con il presidente Iervolino”

“La Salernitana resta in serie A. Era quello che spettava alla città ed ai tifosi, il punto fermo di ogni intervento del Comune di Salerno”. Parla così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli a pochi minuti dalle prime dichiarazioni di Danilo Iervolino, neo presidente della Salernitana.

“Buon lavoro alla nuova proprietà che son pronto ad incontrerare quanto prima.

Non c’è un minuto da perdere per perfezionare gli aspetti formali e rinforzare la squadra affinché, nella seconda parte di stagione, possa competere nelle migliori condizioni possibili – ha aggiunto il primo cittadino – Si rinnova, come sempre , la totale disponibilità del Comune di Salerno a sostenere l’impegno della società granata. Ed infine, ribadisco l’orgoglio per la meravigliosa tifoseria granata che ha vissuto con apprezzata dignità questa vicenda, manifestando con civiltà la propria indignazione. Macte Animo”.

