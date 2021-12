Napoli: “Girano foto fake di assembramenti sulle Luci”

di Monica De Santis

La tregua di questo fine settimana, sotto il profilo delle condizioni climatiche, ha spinto tanti cittadini verso Salerno per vedere le Luci d’Artista. Tante persone che hanno spinto alcuni a segnalare assembramenti e qualche problema d’organizzazione… “C’è stata una grande affluenza di turisti, in questo fine settimana, – risponde il sindaco Vincenzo Napoli, a margine della conferenza stampa di presentazione de La Traviata – ma mi sembra che le cose siano assolutamente sotto controllo da parte della ditta che si è appaltata il piano di sicurezza per il periodo delle Luci d’Artista. Mi dicono che girano anche qualche foto fake, ritoccate per far sembrare che ci siano molti assembramenti, ma credo che la situazione sia diversa da quella che qualcuno vuole raccontare, come ho detto tutto assolutamente sotto controllo. Bisogna naturalmente che i tanti visitatori e i nostri concittadini abbiamo contezza di un dato, che si torna ad una sorta di normalità vigilata e ciascuno deve fare la sua parte. Nel senso che vanno tenute le mascherine, bisogna evitare gli assembramenti, lavarsi spesso le mani. Insomma tutto ciò che sappiamo e che da tanti mesi a questa parte continuiamo a dire a tutti. E credo che questo contribuirà una volta che tutti si saranno vaccinati e con questo invito tutti a fare la terza dose, a recuperare un altro passo verso la normalità definitiva”. Poi il sindaco parla del nuovo parcheggio e della necessità di ampliare la cartellonistica pubblicitaria… “Ho parlato con il presidente di Salerno Mobilità, e tra pochi giorni ci sarà una cartellonistica ben visibile che indicherà il nuovo parcheggio. C’è bisogno di una dislocazione di una cartellonistica adeguata se vogliamo che le persone che giungono in centro vado a parcheggiare in piazza Della Libertà, noi come amministrazione comunale faremo anche dei lanci pubblicitari per dire che c’è questo parcheggio a disposizione dei nostri cittadini e dei tanti visitatori che ci onorano di venire a Salerno. I prezzi sono quelli standard che troviamo in tutte le città d’Italia, ora dobbiamo solo promuoverlo bene”.

