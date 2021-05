Napoli, De Laurentiis ha scelto Sérgio Conceiçao

NAPOLI – Nell giorno del suo 72esimo compleanno Aurelio De Laurentiis avrà tempo per pensare alla nuova ricostruzione-ripartenza del suo Napoli. Non sarà in Champions, non sarà con Gattuso e… non sarà neppure con Allegri. Il pareggio con il Verona è stato un bivio europeo che ha cambiato anche il futuro tecnico della squadra: scontata (e annunciata via social) la separazione con il tecnico delle ultime due stagioni, AdL aveva fiutato il colpo ma l’Europa League e i 50 milioni di introiti sfumati per il gol di Faraoni hanno fatto tramontare l’ipotesi, non solo suggestiva ma fino a ieri quanto mai plausibile, di vedere Max Allegri al Maradona. Il Piano A (o quello che era diventato il Piano A negli ultimi giorni) lascia ora spazio al Piano B col duello tra Luciano Spalletti e Sergio Conceiçao. Nelle ultime ore il portoghese ha guadagnato posizioni e il suo ritorno in Italia, da allenatore questa volta, potrebbe essere molto vicino. Certo, nel passaggio dalla Champions all’Europa League ballano anche discorsi relativi alla rosa stessa e i prossimi mesi saranno caldi anche sul fronte giocatori (Koulibaly, Fabian Ruiz, lo stesso Insigne per esempio) ma prima ci sono i giorni roventi che attendono la soluzione del rebus-panchina. Si diceva di Spalletti che torna prepotentemente in pole, ma Sergio Conceiçao ha guadagnato posizioni….

