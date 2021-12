Napoli: “Chiederò un incontro a Iervolino per fare un punto sulle Hub vaccinali”

di Monica De Santis

Chiederà un incontro con il dottor Iervolino, il sindaco Vincenzo Napoli, per trovare una soluzione in merito alle lunghe code che in questi ultimi giorni si stanno registrando agli Hub vaccinali della città, che sono stati letteralmente presi d’assalto da coloro che devono effettuare la terza dose e da coloro che, dopo l’entrata in vigore del super green pass si stanno facendo somministrare la prima dose del vaccino anti covid. Lunghe code, che ovviamente, hanno scatenato anche qualche polemica. Ora in vista anche dell’inizio delle vaccinazioni da parte dei bambini dai 5 agli 11 anni si teme che le code possano aumentare e con essere le difficoltà nella gestione dei centri vaccinali. “Faremo richiesta al direttore generale dell’Asl di Salerno affinché venga potenziato e ottimizzato il servizio degli hub vaccinali. Prerogative queste che spettano a loro, lo voglio ricordare, noi come amministrazione comunale, abbiamo allestito gli spazi in modo precisissimo e diamo la collaborazione che ci è stato richiesta, ma è ovvio che il “boccino” della situazione in questo momento è nelle loro mani. Come detto parlerò con il dottor Iervolino per cercare la soluzione ottimale, ma anche per incrementare ulteriormente le prerogative dei centri vaccinali e spero e credo che le cose possano migliorare in tempi brevissimi, così da poter eliminare le lunghe code d’attesa”. Il sindaco Vincenzo Napoli, coglie anche l’occasione per fare un punto proprio sul numero dei vaccini somministrati in questi ad oggi a Salerno… “Siamo a numeri da record. Salerno è ancora una delle città più virtuose d’Italia. Sono oltre il 90% i cittadini residenti vaccinabili che hanno avuto la somministrazione della prima dose. E per quanto concerne la terza dose siamo arrivati già al 27% di somministrazioni effettuate. Dati questi molto incoraggianti che ci lasciano ben sperare per il futuro. I miei concittadini hanno capito e stanno capendo che il vaccino è un arma importante per riuscire a sconfiggere il virus che da due anni ha cambiato le nostre vite”. Intanto nel giorno dell’Immacolata in Regione Campania i contagi sono stati 776. Vediamo la situazione nelle province Napoli: 297.054 (596), Salerno: 80.305 (121), Caserta: 76.462 (6), Avellino: 23.319 (29), Benevento: 14.956 (21)

