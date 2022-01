Napoli al fianco di Iervolino: “Bisogna sospendere la serie A”

“Trovo estremamente ragionevole la proposta del neo Presidente della Salernitana Danilo Iervolino di sospendere per qualche turno il campionato di Serie A in attesa di definire un nuovo ed efficace protocollo operativo in relazione all’andamento pandemico”. Lo ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli, dopo che ieri la Salernitana non è scesa in campo a causa dell’alto numero di giocatori risultati positivi al Covid e messi in quarantena dall’Asl di Salerno. Il primo cittadino ha poi proseguito… “La situazione che stanno vivendo la Salernitana e tanti club di massima serie è davvero surreale ed antisportiva; innescherà un contenzioso lungo ed estenuante come dimostrano le precedenti esperienze. La sospensione temporanea sarebbe una soluzione di buon senso che tutelerebbe la salute degli atleti, la regolarità della competizione, il diritto degli spettatori ad assistere ad incontri con protagonisti adeguati alla categoria”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia