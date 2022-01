Napoli: “Affranto per la morte di Nicholas e Ilaria, due figli della nostra terra”

Il sindaco Vincenzo Napoli esprime il proprio cordoglio alle famiglie dei due giovani studenti che ieri sera hanno perso la vita in un’incidente stradale. In post pubblicato sulla sua pagina social il primo cittadino ha scritto: “Da ieri sono affranto per la morte improvvisa di Nicholas e Ilaria, due figli della nostra terra, vittime di un tragico incidente stradale. Sono vicino ai loro genitori, alle loro famiglie, agli amici e a quanti li hanno amati e vivranno nel costante dolore per la loro perdita e nel ricordo del loro sorriso, della loro bontà e della loro solarità”.

