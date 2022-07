Mutalipassi si muove tra spiagge e Natale: arrivano ordinanze e avvisi pubblici

di Arturo Calabrese

Dopo un momento di assestamento, arrivano le prime importanti decisioni dell’amministrazione guidata da Roberto Antonio Mutalipassi. Si comincia con la regolamentazione delle attività balneari e, nello specifico, di ciò che si può e non si può fare sugli arenili agropolesi. Nell’ordinanza firmata dal sindaco che nasce in collaborazione con la Polizia Municipale del comandante Maurizio Cauceglia, si legge il divieto di assoluto di varare o di trainare da terra un qualsiasi mezzo natante, al fine di salvaguardare la sicurezza dei bagnanti o dei passanti sul bagnasciuga. Questo era un atto atteso da tempo, giacché da sempre si registrano presenze di turisti poco educati. Sempre per questi ultimi, è stato previsto il divieto di utilizzare strumenti atti alla riproduzione di musica ad alti volumi. Nulla da eccepire, invece, per radio o similari a patto che non superino determinate soglie. È inoltre vietato introdurre in spiaggia animali di qualsiasi tipo, tranne i cani per i non vedenti, i cosiddetti “cani guida”, o per altri portatori di handicap. Nei prossimi giorni, fanno sapere da Palazzo di Città, verrà attività una spiaggia totalmente dedicata agli amici a quattro zampe dove, ovviamente, tale regolamento non avrà validità. Stretta anche sulle attività sportive e sui rifiuti: vietato giocare a calcio e lasciare cartacce o mozziconi di sigarette in giro. Ultimo provvedimento, ma non meno importante, è il divieto di lasciare inutilizzati oggetti come ombrelloni o sedie sulla spiaggia nelle ore notturne. «Con la stagione estiva – spiega il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi – abbiamo convenuto di stabilire alcune semplici regole per un migliore e più sano utilizzo degli arenili e del mare. Eliminando alcune cattive abitudini – aggiunge – siamo certi che si possa meglio godere di qualche ora di relax al mare, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei fruitori tutti».

Il cartellone natalizio

Mentre l’estate entra nel suo pieno, l’amministrazione guarda molto più in là e arriva al periodo natalizio. La giunta ha incaricato gli uffici preposti di stilare un avviso pubblico col quale raccogliere manifestazioni di interesse rivolto a chiunque voglia dare il proprio contributo per l’organizzazione del cartellone natalizio. «Siamo in estate – spiega l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella – e pensiamo al Natale. Crediamo sia questo il modo giusto: programmare, per non farsi trovare impreparati. Puntiamo a fare un Natale 2022 davvero particolare. Organizzando con ampio margine e rendendo noto il cartellone degli eventi con largo anticipo, daremo anche modo alle attività ricettive per preparare a loro volta proposte ad hoc per i potenziali clienti. Dobbiamo cambiare la mentalità partendo in anticipo – chiosa – oltre a proporre iniziative accattivanti che catturino l’attenzione». Dice la sua anche il sindaco: «Mancano ancora diversi mesi al Natale – afferma – ma questo è il momento per iniziare a programmare cosa fare in quel periodo. Una modalità che verrà adottata durante tutto il corso dell’anno, anche per altre tipologie di eventi. Questo – conclude – al fine di avere tutto il tempo per fare le cose al meglio, aprendoci alle proposte che ci perverranno ed avendo il tempo utile per scegliere cosa proporre e in che modo».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia