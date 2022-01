Musicisti e attori super tifosi salutano la nuova proprietà e sognano una grande Salernitana

di Monica De Santis

La Salernitana resta in serie A. Resta nella massima serie grazie a Danilo Iervolino, l’imprenditore partenopeo che dal 31 dicembre è il nuovo proprietario della compagine granata. Una notizia che è stata accolta con molta gioia dai tifosi salernitani, che nell’ultimo giorno dell’anno hanno vissuto ore di trepidante attesa convinti che il peggio stesse per arrivare. A poche ore dalla notizia della vendita della società la gioia è esplosa tra i tifosi ed ora si guarda al futuro con ottimismo, o comunque si inizia a sperare in una società più seria rispetto a quella precedente…

“Da tifoso dei granata da oltre 50 anni- dice Antonio Senatore, primo flauto dell’orchestra Filarmonica Salernitana – non posso non essere felice per come si è conclusa questa pagina nera della storia della Salernitana anche se abbiamo dovuto attendere il tempo di recupero per segnare questo stramaledetto gol che ci consente di restare in serie A ma soprattutto che ci libera del Trio Lotito, Mezzaroma e Fabiani. Sinceramente non conosco il neo presidente Iervolino ma non smetterò mai di ringraziarlo per quanto ha fatto e, spero, continuerà a fare in futuro per la Salernitana. Da quello che leggo e sento da più parti sembra una persona in gamba, ama le sfide e credo che quella di acquistare la Salernitana e cercare di salvarla lo stuzzichi moltissimo. Vedo molte affinità con Berlusconi, uomo di destra che si è creato dal nulla, ai più sconosciuto quando acquistò il Milan poi sappiamo tutti come è finita. Spero possa ripetersi questo sogno per noi tifosi della Salernitana. Invito tutti a stare tranquilli, lasciamolo lavorare senza pressioni di alcun genere e sono sicuro che tornerà il sereno in casa granata”.

Tira un sospiro di sollievo anche Angelo Forni, poliziotto cantautore del duo “Segni Distintivi”… “Felice per esserci liberati da una situazione ridicola. Non mi sento di esprimere ancora nessun giudizio sul nuovo presidente. Per giudicarlo ci vorrà il tempo e mi aspetto progettualità, serietà e passione. Però vorrei fargli una domanda, vorrei chiedergli se investirà già da subito sul mercato di gennaio per cercare la salvezza, che tutti noi sognamo”.

Chiede sincerità come prima cosa l’attore Ciro Girardi… “Ora alle parole servono i fatti, se il nuovo presidente dice di amare Salerno, dovrà dimostrare di amarla veramente. Quindi serve sincerità. Le parole sono sempre le stesse quelle che si dicono alla stampa, ma credo che un presidente che prenda in mano una squadra debba, prima di tutto, dimostrare la sua sincerità, oppure non parli se non se le sente. Noi tifosi siamo degli innamorati, crediamo a tutto quello che dice la nostra amata, quindi ora deve stare attento con le parole, perchè noi ci crediamo e non ci meritiamo di essere delusi un’altra volta. Iervolino deve avere quel sentimento che è mancato agli altri presidenti. Mi piacerebbe che questo sia un presidente che duri nel tempo, di poterlo avere con noi anche tra 30 anni”.

Invita a guardare l’amore che i tifosi hanno per la maglia granata, Gianluca Tortora direttore artistico del Teatro Ridotto e del Teatro Charlot… “Amiamo la Salernitana, per questo ci auguriamo di aver trovato un presidente che la ami come noi. A Iervolino faccio il mio in bocca a lupo e gli auguro buon lavoro. Spero che ora come primo obiettivo sia quello di rafforzare la squadra per cercare la salvezza che tutti noi sognamo. E poi che si metta subito a lavoro per costruire una squadra che in futuro porti onore e gloria a noi e alla nostra città”.

E un in bocca al lupo al nuovo presidente arriva anche da Alessandro Caiazza responsabile del gruppo Le Muse e della Compagnia TeatroNovanta… “Non mi piace giudicare le persone dall’aspetto fisico, ma dai fatti, quindi aspettiamo e vediamo quello che accadrà nei prossimi giorni. Dobbiamo ancora leggere il programma che il nuovo presidente ha in mente per la Salernitana. Solo allora potremmo avere un’idea più precisa di lui. Ovviamente le aspettative sono tante. Mi aspetto un progetto ambizioso, ma soprattutto mi aspetto che possa fare subito degli acquisti che possano rinforzare la squadra per cercare la salvezza. Sicuramente al momento il lavoro non sarà facile. Avrà bisogno di molta tranquillità. Lasciamolo lavorare e speriamo davvero nel meglio”.

E spera nel meglio anche Arturo Esposito del Teatro Arbostella… “Abbiamo trascorso una vigilia di Capodanno con la paura di essere eliminati dal campionato di serie A. Fortunatamente alla fine è arrivato Iervolino. Mi auguro che ora si dia una certa stabilità alla nostra squadra. Non chiediamo di andare a giocare in Europa, ma di rimanere in serie A questo lo sogniamo e lo speriamo davvero tutti”.

E la salvezza la sogna anche Ugo Piastrella del Teatro Nuovo… “Sicuramente è un presidente che si esprime bene. Una persona di cultura che mi auguro sappia che per gestire una squadra come la Salernitana in una città come Salerno bisogna tenere conto dell’importanza dei tifosi. Spero che investa davvero qualche cosa, non necessariamente tutto subito, ma che provi a regalarci la salvezza”.

