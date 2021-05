MusicaFuoriclasse: ricordando De Falco

di Olga Chieffi

Nella settimana dedicata alla Musica Fuoriclasse stasera, alle ore 20, in streaming, nel giorno del compleanno del M° Giovanni De Falco, l’Ensemble Panarmònia, che raccoglie l’essenza della didattica del suo fondatore, essendo composto da suoi allievi di diverse generazioni, donerà un delicato fiore musicale, al proprio pubblico. Mauro Caturano al clarinetto Piccolo in Mibemolle, Umberpiero Caturano, Gilda Crisci, Michele Moronese, Domenico Lucibello, Francesco Pasquariello, Teresa Pirozzi, Michele Tarallo e Miriam Zeoli, al clarinetto soprano in Si Bemolle, Domenico Annunziata al clarinetto contralto in Mi bemolle e Francesco Di Domenico al clarinetto basso in Si bemolle, eseguiranno tre pagine intense di musica che rispecchiano l’estetica di questa formazione. La musica afferra il presente, lo ripartisce e ci costruisce un ponte che conduce verso il tempo della vita. Colui che ascolta e colui che canta vi ci trova un amalgama perduto di passato, presente e futuro. Su questo ponte, finchè la musica persiste, si andrà avanti e indietro. Brano d’apertura sarà “Maschere”, per cinque clarinetti, composto da Alfredo De Falco, figlio del Maestro Giovanni. La pagina si sviluppa su diverse citazioni dalla “Rapsodia per clarinetto solo” di Giacomo Miluccio , alla sonata di Francis Poulenc, passando per le Tuileries di Musorgskij a Rota di 8 e mezzo…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia