Musica è…..SALVATORE LOMBARDI

La musica è il mezzo che viene utilizzato come fonte di espressione, di condivisione, di sostegno delle emozioni e dei pensieri che non sempre vengono espressi verbalmente. La carica emozionale che ne deriva è talmente grande, talmente soddisfacente, da non aver bisogno di nessuna traduzione. I brani della mia pandemia passano per il Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, le folle giornata de’ Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart e la perfezione estetica e formale della Suite in Si min di Johann Sebastian Bach

Salvatore Lombardi flautista e docente

