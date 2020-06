Musica è……ROBERTO MARINO

La musica è decorazione di frammenti di tempo senza la quale il tempo scandirebbe solo lo scadere delle bollette o le incursioni dell’erario. I tre brani che mi hanno fatto compagnia, nella forzata clausura, sono stati i 24 preludi di Debussy (che ascolto sempre in blocco come un brano unico) Clocks and clouds di Ligety e la formidabile e disperatamente bella interpretazione di “I Will say goodbye” di Bill Evans.

Roberto Marino compositore

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia