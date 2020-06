Musica è: ROBERTA MEMOLI

La musica è stata il colore delle mie giornate. La musica mi ha fatto sentire viva mentre cantavo in cucina con la radio accesa. Alcune canzoni sono nate con me, Con alcune sono cresciuta ed altre mi hanno fatta crescere, Con loro ho pianto, sognato, maledetto e detestato giorni, situazioni, persone. Queste canzoni sono davvero come le cuffiette che metti nel cuore : “Prendila così” cantata da Mario Biondi, “Ti penso” e “Cambia il mondo” di Adriano Celentano “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri. Roberta Memoli libera professionista

