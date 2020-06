Musica è……RITA MARTINO

La musica ha un ruolo essenziale nella mia vita e non esiste un giorno in cui potrei farne a meno. In auto, in palestra, a casa, il volume è sempre alto. Spesso supera anche il “rumore” dei pensieri. La musica ha un potere incredibile ed è diventata, probabilmente, una necessità per ognuno di noi: è fonte di ispirazione, ci fa sentire in armonia col mondo intero che siano giorni tristi, felici o semplicemente noiosi. Durante il periodo di #quarantena ci sono state varie canzoni che hanno fatto da colonna sonora. L’Inno Nazionale è senz’altro il brano che ho ascoltato più e più volte. Rappresentava, in quel momento così critico, un urlo di speranza che ci teneva fortemente uniti. È stato bello vedere gli italiani orgogliosi del proprio Paese. Spesso mi è capitato, poi, di ascoltare le canzoni degli Eiffel 65, come ad esempio “Too much of heaven”, “Viaggia insieme a me”, “Una notte e forse mai più”, e, come ogni volta, è stato un tuffo nel passato. Ripensavo ai momenti passati, quelli trascorsi con la mia famiglia, la mia adolescenza, e immaginavo i momenti futuri, quelli che avremmo vissuto post quarantena. Desideravo tanto abbracciare i miei amici, i miei nonni e i miei parenti. Infine, “No man no cry” suonata dal mitico Jimmy Sax. Un ritmo pazzesco che mi riportava direttamente all’estate, le mie amiche capiranno! W la Musica!

Rita Martino (Avvocato Praticante)

