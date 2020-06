Musica è: LUCA VIGNALI

“Musica è…la manopola della sintonia della nostra vita”. I brani che mi hanno tenuto compagnia in questi giorni particolari sono tanti…ricordo la romanza di Max Bruch per viola (la mia compagna lo ha studiato ossessivamente) poi il capriccio n.13 di Paganini che ho trascritto ed inciso per oboe. Il brano invece che mi è mancato: la sveglia del mio cellulare, non ne ho avuto bisogno!

Luca Vignali Primo Oboe del Teatro dell’Opera di Roma

