Musica è……LUCA MOZZILLO

Per me la musica è occasione di crescita culturale e di benessere psicofisico. È innegabile che anche un semplice appassionato nel periodo della quarantena non abbia trovato conforto nella musica, seppur a distanza. Per chi poi come me ha fatto di essa un percorso di studio ha compreso ulteriormente in questo periodo quello che il grande Maestro Ezio Bosso (che purtroppo ci ha lasciato proprio in questo periodo)diceva: La musica è come la vita, si può fare in un solo modo : insieme. Una delle occasioni più belle per ripartire che ci capiteranno a breve sarà proprio quella di poter tornare a condividere musica dal vivo. Di brani che hanno accompagnato la mia quarantena ne potrei citare tantissimi ma se proprio devo scegliere direi: varie colonne sonore di Ennio Morricone, Bohemian Rhapsody dei Queen e l’immancabile Abbracciame di Andrea Sannino.

Luca Mozzillo studente di saxofono

