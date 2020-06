Musica è… Javier Girotto

Musica é la colonna sonora della vita di tutti senza eccezioni La vita é proprio come un film che non esiste senza colonna sonora. Tre pezzi in particolare tra i fiumi di musica hanno caratterizzato la mia clausura anche se abbiamo continuato a suonare ed incontrarci in web: le monumentali Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, “You must believe in spring” di Bill Evans che sa essere elegante e sobrio, pieno di spunti armonici e di “materia” musicale e le Ballads di John Coltrane, la voce pulita, chiara, mai come qui “semplice” del sax tenore, in brani come “Say it” o nella struggente “Nancy”, l’altra faccia di Trane.

Javier Girotto

