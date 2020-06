Musica è…..I segni destintivi

Noi Segni Distintivi, siamo un duo di poliziotti cantautori della scuderia Bit & Sound Music. Per Angelo Forni “la musica è l’espressione senza veli di quello che siamo”, per Fabio Sgrò “La musica è il suono dell’anima”. I tre brani di Angelo sono “No woman no cry” di Bob Marley; “Who wants to live forever” dei Queen; “Take me home, country roads” di John Denver, mentre i titoli di Fabio sono: “Hallelujah” (Leonard Cohen) “Wish you were here” (Pink Floyd) Candy (Paolo Nutini)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia