Musica è….Giovanni De Gregorio

La musica è molto importante nella mia vita. Mi ha accompagnato durante periodi sereni e tristi. Nel periodo della quarantena, quando siamo stati segregati in casa, il mio unico svago, oltre ai videogiochi, è stata la musica. Ci sono moltissimi artisti che seguo e ammiro per le canzoni che compongono; infatti, si può dire che non ho un cantante preferito. Ascolto un po’ di tutto e, se il significato di una canzone m’ispira, allora l’artista che l’ha scritta rientra nella mia cerchia dei preferiti. La musica mi aiuta a liberare la mente o semplicemente mi aiuta a concentrarmi sulle cose che faccio quotidianamente. Molte volte ho avuto problemi con i compiti, ma grazie alla musica sono riuscito a superare l’ostacolo. Ascolto musica Trap/Rap e gli artisti che seguo di più sono la Dark Polo Gang, Geolier, Capo Plaza . Le canzoni che ascolto ogni giorno sono moltissime e, se dovessi elencarle tutte, non mi basterebbe una pagina; ma i testi che hanno saputo tenermi compagnia durante la quarantena sono quelli di Travis Scott: Goosebumps, Highest in the room, Sicko mode.

Giovanni De Gregorio (Studente)

