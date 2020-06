Musica è: GABRIEL ZUCHTRIEGEL

Con i ragazzi e i docenti di Roccapiemonte e il progetto Musica d’InsiemI torna la musica nei templi dopo un lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza. Anche nei mesi passati, penso, la musica e l’arte ci hanno aiutato a superare momenti difficili; personalmente mi sono affidato alla leggerezza divina di Mozart, e insieme ai figli abbiamo ascoltato Edoardo Bennato per trovare nuova energia. Adesso ci prepariamo ad accogliere Riccardo Muti il 5 luglio a Paestum con Regione Campania e Camera di Commercio. Intanto abbiamo programmato 700mila Euro per interventi di messa in sicurezza, restauro e manutenzione a Velia, dove è previsto anche il restauro del teatro. L’obiettivo è di poter organizzare manifestazioni anche lì.

Gabriel Zuchtriegel (direttore Parco Archelogico di Paestum e Velia)

