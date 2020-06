Musica è: Fausta Nanna

“La musica per me è la melodia che ha dato voce ai miei silenzi. Che ha rotto le barriere della mia insicurezza, la musica non mi fa avere più paura di mostrarmi e raccontarmi agli altri. La musica è coraggio, il mio coraggio”. La colonna sonora di questa pandemia è composta da “I knew I loved you” dei Savage Garden, “Fai rumore” di Diodato, “Accanto a te” di Alberto Urso

Fausta Nanna (cantante)

