Musica è: DANILO ROSSI

La musica è quella cosa che dice molto di più delle parole. Un vero fiume di musica ci ha attraversato in questa clausura, in cui abbiamo fatto di tutto, “The Great Gig in the Sky” dei Pink Floyd, che apprezzo soprattutto per la sua combinazione di musica e voce, simbiosi rara nel genere, la sonata di Hindemith per viola sola, che si richiama alla severità bachiana nella sua rigorosa tematicità, concededendo nulla al suono pittoresco, estroso e brillante di stampo romantico, e l’andante di Alessandro Rolla che saranno i primi brani che eseguirò dopo il lockdown. Buona Musica a tutti.

Danilo Rossi prima viola solista del Teatro alla Scala di Milano

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia