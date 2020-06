Musica è: Antonietta Rinaldi

La musica per me è vita, è ossigeno per poter andare avanti. Durante il lockdown mi sono ritrovata con una relazione importante appena conclusa e i miei due figli lontani da me per tre mesi. Se non ci fosse stata la musica ad alleggerire la mia solitudine e sofferenza, forse oggi non sarei qui a raccontarlo. La colonna sonora di questo periodo è stata caratterizzata da tre canzoni: “ Terra mia”di Pino Daniele, “Abbracciame” di Andrea Sannino, “La forza della vita” di Paolo Vallesi. Antonietta Rinaldi libera professionista

