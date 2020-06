Musica è: Antonella Sica

La musica è un linguaggio, è comunicazione, una fonte di emozioni…. per me in particolare la musica è un mezzo di evasione attraverso cui sognare ad occhi aperti e allo stesso tempo mantenere vivi i ricordi. Durante questo periodo di quarantena,le tre canzoni che mi hanno accompagnato sono: “Volare” di D. Modugno, “Accetto miracoli” di Tiziano Ferro, ” Love of my life” dei Queen.

Antonella Sica Maestra

