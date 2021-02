Muore per covid Elia Carinci

di Pina Ferro

Mondo dell’avvocatura in lutto per la scomparsa della toga salernitana Elia Carinci. Ieri, il professionista, molto noto in città, ha perso la sua battaglia contro il Covid. Elia Carinci, 61 anni, da circa due settimane era risultato positivo al Covid e per questo era stato ricoverato in ospedale ma la situazione è precipitata nelle ultime 48 ore. Ieri mattina il suo cuore si è fermato per sempre.L’ordine degli Avvocati e la Camera Penale salernitana si è stretta intorno al dolore dei familiari del professionista. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16,30 nella chiesa dell’Annunziata a Portacatena.

