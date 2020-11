Muore mentre attende di entrare in Ps

di Mena Bove

Un morto e ambulanze in fila, con pazienti e personale medico e sanitario disperato. Questo il bollettino di guerra della notte tra gioveì e venerdi fuori al centro Covid scafatese. Un 50enne di Pagani, E.F., è deceduto in attesa di entrare al pronto soccorso dell’ospedale “Mauro Scarlato”. L’uomo pare fosse a casa in quarantema perché positivo al Covid ma asintomatico, quando si è sentito male. Il personale di un ambulanza del 118 (Saut di Nocera Superiore) è andata a soccorrere l’uomo e lo ha trasportato al Covid center di Scafati, ma non ce l’ha fatta. L’uomo è decedtuo in ambulanza.

