«Multiservizi, sono riuscito dove la politica ha fallito»

di Sonia Angrisani

«Rivendico di essere riuscito laddove la politica cittadina dei partiti ha fallito, dal riordino finanziario alla pianificazione urbana, dal salvataggio della Multiservizi, alla differenziata finalmente completata, dall’avvio per i lavori fognari, alle prime assunzioni di personale con giovani e per concorso. Tutte scelte sulle quali la litigiosità e la mancanza di visione di amministrazioni sbilanciate solo sui partiti ha per anni sacrificato ai propri interessi di parte la città». Ad affermarlo è il primo cittadino di Nocera Inferiore, l’avvocato Manlio Torquato. Laureato con lode in Giurisprudenza, presso l’Università di Salerno; si è specializzato in Diritto e Procedura Penale, presso la Federico II di Napoli.

